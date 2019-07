En redes sociales, varios usuarios compartieron el momento exacto en que diversos objetos se mueven durante el sismo de magnitud 7.1 grados Richter que se registró en Los Ángeles, California.

Este terremoto es el mayor que ha afectado a esta zona en las últimas horas y en los últimos años.

Cabe destacar que Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), reportó una magnitud preliminar de 7.1 grados, después se ajustó a 6.9 y más tarde se reajustó nuevamente a 7.1 grados.

Los usuarios lograron capturar el momento en que lámparas, candelabros, albercas se movían conforme avanzaba el sismo.

Otros compartieron los lugares en los que se encontraban y las reacciones de las personas. Muchas de ellas no pudieron ocultar el miedo que les provocó la intensó movimiento.

Algunos habitantes reportaron que las réplicas del sismo de esta noche continúan.

This is the same sequence. You know we say we 1 in 20 chance that an earthquake will be followed by something bigger? This is that 1 in 20 time

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) July 6, 2019