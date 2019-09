Se registra fuerte sismo en Chile

El domingo 29 de septiembre se registró un fuerte sismo en Chile con una magnitud preliminar de 7.2 de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El USGS señaló que el epicentro se produjo a 68 kilómetros al este de la ciudad de Constitución.

Prelim M7.2 Earthquake Off the coast of Maule, Chile Sep-29 15:57 UTC, updates https://t.co/Bej8ieUPA6

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 29, 2019