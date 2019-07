VIDEOS: Así se percibió el sismo en California de magnitud 6.4

Usuarios de redes sociales comparten videos del momento en que un sismo de magnitud 6.4 grados sacudió California.

Te recomendamos: Sismo de 6,3 grados sacude la frontera entre Panamá y Costa Rica

El epicentro se ubicó cerca de Searles Valley, en el condado de San Bernardino, unos 240 km al noreste de Los Ángeles, donde residentes declararon haber sentido el temblor.

Su profundidad se estimó en 8,7 km, dijo el instituto estadounidense.

El movimiento ocurrió sobre las 10H33 (17H33 GMT) y duró varios segundos.

Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas.

En las albercas, el movimiento fue evidente al ver el agua de un lado a otro, e incluso saliendo de las piscinas.

Se registró un sismo de magnitud 6.6 en California, a 150 km de Los Ángeles en EEUU.#earthquake pic.twitter.com/AIMseF4t9O — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 4, 2019

En el supermercado de RidgeCrest cercano al epicentro del terremoto de California 6.6 así se percibió.

Supermercado de RidgeCrest cercano al epicentro del terremoto de California 6.6 pic.twitter.com/N28X2kRT5m — 🌏Tuitero Sismico🌎 (@TuiteroSismico) July 4, 2019

El movimiento en las lámparas fue evidente.

Decent sized #earthquake in the LA area. Lasted over 2 minutes! My dog Buddy didn’t love it. pic.twitter.com/TypmKBqof4 — Dana MooreMontenegro (@DonutSprinkles) July 4, 2019

En la ciudad de Los Ángeles se sintió de manera intensa y hay reportes de algunas estructuras y carreteras dañadas por posibles deslaves.

Just a little earthquake in LA #earthquake pic.twitter.com/56Yx1kpfLP — Jenny Kate 🛫 (@writernationjen) July 4, 2019

No se reportan víctimas ni personas lesionadas, mientras el aeropuerto de Los Ángeles funciona de manera normal y no sufrió daños en sus pistas de aterrizaje.

Más imágenes que llegan desde California tras el sismo de 6,6 pic.twitter.com/Ohxzn162YN — 6W (@6W_es) July 4, 2019

California es el estado más poblado de Estados Unidos, pero el epicentro del terremoto se localizó en el desierto de Mojave, una gran área escasamente poblada.

Al menos 22 temblores se han sentido en las últimas 24 horas en California. Algunos reportes señalan que el sismo fue percibido en Tijuana.

Al sur de California se está probando ya, desde la semana pasada, la alerta sísmica. Las autoridades han insistido en la necesidad de contar con medidas de emergencia.

He vivido en Los Ángeles toda mi vida. Este fue el terremoto más largo que experimenté jamás”, tuiteó la cineasta Ava DuVernay.

Been living in Los Angeles all my life. That was the longest earthquake I’ve ever experienced. Not jerky. Smooth and rolling. But it was loooong. It was so long I thought for the first time ever “Is this the big one?” Damn. Respect Mother Nature. She’s the boss. — Ava DuVernay (@ava) July 4, 2019

En tanto, la sismóloga Lucy Jones aseguró que se pueden esperar “muchas réplicas”.

El sismo coincidió con una jornada festiva en Estados Unidos por la celebración el 4 de julio del Día de la Independencia.

California se encuentra en una zona de alta actividad sísmica atravesada, entre otras, por la falla de San Andrés.

Por su parte, las autoridades de Los Ángeles aseguraron no tener constancia de daños materiales o personales de consideración.

“Hasta este momento, no hemos recibido ningún informe de daños o llamadas pidiendo ayuda en la ciudad de Los Ángeles con relación al terremoto”, señaló, por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés) en su cuenta oficial de Twitter.

At this time, the LAPD has not received any reports of damage or calls for service within the City of Los Angeles related to the #earthquake. Remember, 911 is only to report emergencies. This was a strong one, and a good reminder to be prepared 🔗 https://t.co/fURDNcMhhQ — LAPD HQ (@LAPDHQ) July 4, 2019

Con información de redes sociales

KAH