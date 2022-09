Sismo afecta convento de las Hermanas Franciscanas en Coalcomán, pero no tienen a dónde ir

Entre los inmuebles afectados en el municipio de Coalcomán, donde se reportó el epicentro del sismo del 19 de septiembre está el convento de las Hermanas Franciscanas; sus ocupantes dicen que no tienen a dónde ir en caso de que los daños sean mayores.

“Este espacio ya está acordonado ya no se puede pasar, entonces lo que vamos hacer, como oramos en este lugar, vamos a cambiar y acondicionar otro lugar para nosotros seguir en nuestra oración”, indicó María López Díaz, madre superior del convento de las Hermanas Franciscanas.

Maria López es la madre superiora del convento de las Hermanas Franciscanas; ella cuenta que el día del sismo estaba por comenzar a comer, junto a sus 15 hermanas, pero que de la preocupación ni siquiera buscaron desalojar.

“No salimos porque porque en el temblor del 85 estábamos en una celebración eucarística y salimos y hubo accidentes”, dijo María López Díaz, madre superior del convento de las Hermanas Franciscanas.

Dice que solo escucharon el crujir de las las paredes y que hasta que terminó el sismo se percataron de los daño.

“Esta parte de aquí lo que se ve aquí nada más es un salón de costura, esta parte de acá es una lavandería, aquí son unas habitaciones al fondo de aquí tenemos nuestra sala de retiros”, comentó María López Díaz, madre superior del convento

Las religiosas siguen dentro del convento a pesar del riesgo que esto representa y aunque les pidieran desalojar, dicen, no saben a dónde ir.

“Miedo no, preocupación sí, porque si sigue temblando y aumentar a todo esto los daños van a ser mayores”, indicó María López Díaz, madre superior del convento de las Hermanas Franciscanas.

Al menos otros seis pueblos de Coalcomán tienen daños pero no se conoce la dimensión ya que los caminos están bloqueados por deslaves, y no hay luz.

“Están llegando más reportes y va aumentando”, dijo Paulo Chávez, coordinador de Protección Civil Coalcomán, Michoacán.

¿Viene a buscar a quién, a su mamá?

“A un tío que voy a ver. ¿Y no tienen luz, ni nada? Ayer no tenían. ¿La gente de ahí no ha podido salir? Yo digo que no, no hay paso”, dijo un habitante de la comunidad de Aquila.

Con información de Abraham Reza y Víctor Olvera/N+.

LLH