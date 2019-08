Sismo de 6.2 grados sacude Japón; no hay alerta de tsunami

Un terremoto de intensidad 6.2 en la escala de Richter sacudió este domingo el noreste de Japón y se dejó sentir en buena parte de la región central y norte del archipiélago, incluido Tokio, sin que se haya producido alerta de tsunami.

El temblor se produjo a las 19.23 hora local (10.23 GMT) con epicentro frente a las costas de Fukushima y a una profundidad de 50 kilómetros, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El sismo alcanzó el grado 5 superior de 7 en la escala japonesa (más centrada en medir la agitación en la superficie) en algunas áreas de las prefecturas de Fukushima y Miyagi, aunque no se ha informado de daños significativos.

La compañía propietaria de la central nuclear de Fukushima está comprobando la situación en sus instalaciones de la región, aunque por el momento no ha trascendido ninguna anormalidad.

El servicio de tren de alta velocidad que opera entre Tokio y Shin-Amori se detuvo temporalmente, pero ya funciona con normalidad, según informaciones difundidas por la cadena pública japonesa NHK.

A strong earthquake has rocked Japan’s northeastern prefectures of Fukushima and Miyagi.The Japan Meteorological Agency says the quake registered 5 minus on the country’s seismic intensity scale of zero to seven.The agency says there is no threat of a tsunami.

— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) August 4, 2019