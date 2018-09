Sismo de 6.1 grados sacude Davao, en el sur de Filipinas

Un sismo de magnitud 6.1 grados Richter sacudió este sábado el sur de Filipinas sin que de momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños materiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en ingles), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, informó de que el movimiento telúrico ocurrió a las 07.16 GMT y su epicentro se situó a unos nueve kilómetros de la localidad de Manay y a unos mil 300 kilómetros al sur de la capital filipina.

El sismo, localizado en la provincia de Davao Oriental, se registró a 10 kilómetros de profundidad.

Filipinas se asienta sobre el llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos siete mil temblores al año, la mayoría moderados.

Terremotos de magnitud superior a 5 se registran de manera esporádica en el sur de Mindanao, Batanes y la región oriental de Bicol.

