Sismo 19S: En Morelos, los damnificados viven en carpas

En el estado de Morelos, epicentro del sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre del 2017, muchas personas aún viven en carpas. El municipio de Jojutla es la zona más afectada del estado. En las calles de la colonia Emiliano Zapata, considerada la “zona cero”, todavía hay escombros, viviendas derrumbadas, otras más en construcción y otras a medio edificar porque se les acabó el dinero.

Aurora Villalobos Ortiz sólo tiene en pie las paredes de lo que le prometieron sería su casa. Un supuesto ingeniero llamado Roberto Bolaños Acevedo la estafó. Ella le entregó las tarjetas con los 120 mil pesos que recibió del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), más 15 mil pesos en efectivo, para que le construyera en tres meses una casa de 60 metros cuadrados. Pero sólo recibió la mampostería y los muros. Antes de desaparecer le advirtió.

Ni se preocupe, dice, porque aquí en lo que yo le hice está su dinero y si quiere demándeme por mí no hay problema y le dije yo en ese pedacito están todos mis 135 mil pesos y dice sí”, explica Aurora Villalobos Ortiz, damnificada el sismo 19S en Jojutla, Morelos.

Adriana Tinoco Taboada es otra víctima de fraude. Esta mujer que vive de vender elotes, le dio 141 mil pesos al mismo ingeniero, parte de ese dinero lo recibió del Fonden, la otra parte de un préstamo que está pagando. Le entregaron una casa en obra negra y mal hecha.

Lo que es mi recamara se colgó y tiene grietas y a pesar de que es loza se me está goteando”, dice Adriana Tinoco Taboada.

Gloria Hernández Miranda ha sobrevivido a dos terremotos. En 1985 trabajaba como costurera en un taller ubicado en San Antonio Abad, en la Ciudad de México. El 19 de septiembre del 2017 su casa en la colonia El Jicarero, en Jojutla, Morelos, se derrumbó, pero ella y su esposo salieron a tiempo. Los representantes del Fonden calificaron su vivienda con daño parcial, estatus que nunca se modificó.

Papeles y papeles y papeles, me dicen vuelva a meter sus fotografías que se le cayó su casa, de cómo estaba y todo y he metido como seis veces papeles y no”, señala Gloria Hernández Miranda, damnificada en Jojutla, Morelos.

Sismo 19S: En Morelos, los damnificados viven en carpas; Gloria Hernández no ha podido reconstruir su casa (Noticieros Televisa)

Miguel Felipe Ramírez Ocampo tiene 64 años, fue futbolista profesional con Los Cañeros del Zacatepec. Su casa también se desplomó con el sismo, denuncia que fue mal evaluada y sólo le dieron 15 mil pesos del Fonden. A un año del terremoto se siente abandonado por las autoridades.

En Morelos, según cifras del Gobierno estatal, 31 mil 90 viviendas sufrieron algún tipo de daño, pero sólo la mitad de los afectados recibieron apoyo del Fonden. La otra mitad fue atendida por el Gobierno del Estado a través de la creación del organismo ‘Unidos por Morelos’, que opera con recursos propios, apoyado por fundaciones.

‘Unidos por Morelos’ promete reconstruir mil 912 casas en todo el estado. Hasta ahora, sólo ha entregado 295 casas. El Gobierno se comprometió a entregar a las fundaciones 120 mil pesos por cada vivienda construida, recurso que aseguran, ya se depositó.

Pero también aportaron dinero para la demolición, trabajo que sostienen, dejó pendiente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Alexis Ayala Gutiérrez, coordinador del programa ‘Unidos por Morelos’, indica:

A cargo de la Sedatu estaban todas las demoliciones de las viviendas de daño total. La realidad fue que muchas demoliciones no se dieron, quedaron pendientes. Habrá quedado pendiente más de un 60 por ciento, ni un solo municipio en el estado quedó cerrado por completo”.

A pesar de que dicen haber beneficiado a los damnificados que no fueron considerados por Fonden, hay personas que tampoco entraron en este programa.

María Guadalupe Roldán Flores vive en el municipio de Tlaquiltenango y sufrió la pérdida total de su casa. Nunca fue censada, ni recibió alguna tarjeta de ayuda.

Fui con los ‘Unidos por Morelos’ y me dijeron que sí me iban a venir a hacer mi casa, que en un mes ya estaba mi casa, es la fecha, yo ya tengo tres meses, y ni para atrás ni para adelante, yo hablo y nomás me manda a buzón”.