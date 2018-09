Morena pedirá auditoría por desaparición de 50 mdp para damnificados del 19-s

El senador Ricardo Monreal pedirá una auditoría en el Senado por la desaparición de 50 millones de pesos de un supuesto fondo creado para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Nunca se aportaron, al menos yo no tengo el conocimiento, ni las fichas de depósito a favor del fideicomiso de reconstrucción, entonces no sabemos si se aportaron o no. A lo mejor sí, pero yo no tengo las pruebas de que se aportaron

Señaló Ricardo Monreal, coordinador de senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El 20 de septiembre de 2017, en el Senado, se anunció la creación de un fondo para reconstruir viviendas de 50 millones de pesos.

Martí Batres, presidente del Senado, dijo “no hubo un señalamiento particular en la entrega recepción sobre este fondo, yo hoy mismo solicité la información a la Secretaría de Asuntos Administrativos a efecto de contar con dicha información y ya sobre eso podremos comentar si se hizo el fondo o no se hizo, no quisiera yo hacer una especulación”.

El coordinador de Morena en el Senado aseguró que sería muy grave que se hubiera comprometido un apoyo que no llegó.

Porque no pueden ofrecer, sobre todo en un tema tan sensible y tan delicado como es el recurso para las víctimas del sismo, haber sido sólo un llamamiento sin consecuencia, es decir una promesa sin cumplimiento y máxime de un órgano cómo es que el Senado de la República

Sostuvo Monreal, e informó que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que haga una auditoría a todo el Senado para descubrir que paso con esos fondos destinado para la reconstrucción.

Con información de Jessica Murillo.

FJMM