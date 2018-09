A un año del sismo 19S, continúa devastación en Atlixco, Puebla y Ocuilan, Edomex

Casas en peligro de derrumbe, inmuebles inmovilizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), viviendas destruidas que no fueron censadas y clases en aulas provisionales, es parte de lo que viven damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 en Puebla y Estado de México, incluso, lo reconocen las autoridades de ambas entidades.

En el pueblo mágico de Atlixco, Puebla, pareciera que todo ha vuelto a la normalidad, pero a una calle del jardín central aún se notan los daños del sismo.

María Teresa dice que no puede volver a construir la parte de su casa que se derrumbó con el sismo del 19 de septiembre pasado porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia no se los permite.

A un año del sismo 19S, continúa devastación en Atlixco, Puebla. (Notimex)

Para hacer alguna obra nueva dentro del inmueble deben cumplir ciertos requisitos de construcción que les pone el INAH, según la norma del instituto.

Vive en la calle principal del centro histórico de Atlixco, pueblo mágico con edificios del siglo 17 protegidos por el INAH.

El año pasado en Despierta se mostró que la cúpula de la Iglesia de La Merced, construida en 1612, con una colección de pinturas invaluables y una fachada considerada obra maestra del estilo barroco derribó parte de su casa.

Es por eso que María Teresa y sus padres tuvieron que abandonar la vivienda. Durante 8 meses rentaron una casa mientras restauraban el inmueble que les heredó su abuelo.

En el centro de Atlixco, algunas casas ya fueron demolidas, no obstante, el INAH ha inmovilizado algunas obras de derrumbe ya que los propietarios empezaron a hacerlo sin tener la autorización del instituto.

Los pobladores señalan que la reconstrucción avanza muy lento.

A pesar de que ya pasó un año seguimos como lo pueden ver, con calles cerradas, propiedades muy dañadas, nunca hubo un censo de daños, el apoyo nunca llegó. ¿Les explicaron por qué no los censaron? No, hasta la fecha nunca se ha acercado alguna autoridad”, relató Asdrubal Rojas, habitante de Atlixco.

Sin embargo, esas familias fueron apoyadas con recursos estatales o de fundaciones, señala el Comisionado Estatal para la Reconstrucción.

Eugenio Mora, admite que muchos damnificados no recibieron ayuda económica del gobierno porque según él, no lo necesitaban.

En la mixteca hay viviendas que la parte del frente o parte posterior traen una construcción diferente. En la parte de enfrente es vivienda con adobe que es la de hace muchos años y en la parte posterior ya es concreto, se dañó una parte, pero no toda la vivienda entonces hay reglas que deben cumplirse por parte del Fonden y eso lo establecía la propia Sedatu. ¿Qué pasó en esos casos? No entraron. No se les podía dar el apoyo”, afirmó Eugenio Mora, comisionado estatal para la reconstrucción en Puebla