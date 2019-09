Síndrome de la Cartera: Así es el padecimiento que deja ‘chuecos’ a los hombres

Ponerse la cartera en el bolsillo trasero del pantalón, es algo muy común entre los hombres de todo el mundo.

Esta costumbre, que en apariencia es inofensiva, puede acarrear problemas de salud, especialmente para la espalda y cadera.

Esto es lo que le ocurre al 70% de los hombres cuando se sientan sobre su cartera durante varias horas.

“Está uno joven y pues casi no nos molesta, pero ya como va transcurriendo el tiempo, ya a mis 40 años ya es más molesto, ya empiezan a salir más los dolores”, expuso Alejandro, en testimonio.

Se llama “Síndrome de la Cartera” y es un padecimiento que -si no se corrige- a la larga, puede tener consecuencias.

La cadera es la que te empieza a molestar, ya sentía, así como que un piquetito en la cadera, y ya después fui al doctor, lógico me dijo: no pues a ver ¿qué tiene usted?, no pues usted está bien, lo que pasa es que ¿dónde usa su cartera? no pues acá atrás, pues ya no la use ahí porque sí es 1, ó 2 centímetros de desnivel, pues su cuerpo ya no apoya parejo, ya está de lado”, dijo Alejandro en testimonio.