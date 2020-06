Síndico habría ordenado agresión contra hermanos Luna en San Pablo Huitzo, Oaxaca

Luego de la denuncia del presunto abuso policial y tortura a los hermanos Luna, que derivó en la muerte de uno de ellos, la noche del pasado 6 de mayo en el municipio de San Pablo Huitzo, también en Oaxaca, Jaciel Luna, el hermano que sobrevivió a la agresión afirma que la síndico Martha Isabel Hernández habría ordenado la agresión contra dos hermanos, que derivó en la muerte de uno de ellos.

El Ayuntamiento informó, a través de un comunicado, que según consta en sus partes informativos, la detención de ambos jóvenes “se sujetó en todo momento a derecho”.

Sin embargo, aseguran, la administración se encuentra colaborando con la Fiscalía Estatal para esclarecer los hechos que, según el testimonio de Jaciel Luna, uno de los dos hermanos detenidos, la orden para que policías de San Pablo Huitzo los entregara a un grupo de personas que los habría golpeado hasta provocarle la muerte a Diego Eruviel, habría venido de la síndico Martha Isabel Hernández.

Llegando al municipio sale la Síndico y mi hermano empieza a llorar y me dice “güey, no mames, otra vez estás aquí por mi culpa” y me pidió perdón pero llorando. Y salió la síndica, bueno estaba en la puerta y lo volteó a ver que estaba llorando y le dijo “tú ni llores, pinche hipócrita” y yo me molesté y le dije “síndico me puede hacer un favor, ¿le puede marcar a mi papá?” y se negó, me dijo que no tenía derecho. No pues salen con que ‘se van a ir a la Fiscalía’. Se acerca uno de mis amigos que está en la policía, me dice “carnal, ¿qué crees? Que van pa’ trás, güey”, así me dijo. Yo le dije qué pasó “ya los pusieron”, dijo”