Sindicato Libertad extorsiona con impunidad para apropiarse reparto de agua

Por medio de amenazas, violencia y extorsión, un sindicato se ha apropiado del reparto de agua potable en plazas comerciales, fábricas y oficinas en diferentes zonas del Valle de México. De acuerdo con las denuncias, supuestos integrantes del Sindicato Libertad, encabezado por Hugo Bello Valenzo, amenazan a los choferes de pipas para que no abastezcan de agua a los inmuebles en los que ellos quieren ser proveedores.

Una vez que las empresas proveedoras de agua son contratadas, dicho sindicato los contacta para advertirles que, si quieren continuar con el reparto, deben pagar una cuota y afiliarse a su organización, surgida hace apenas una década en la Ciudad de México y que hoy presume tener presencia en 20 estados del país. Si se niegan a pagar la tarifa que les imponen, les queman sus vehículos.

“Despierta” obtuvo estas imágenes, captadas la noche del 22 de mayo en Calzada Ignacio Zaragoza, minutos después de que tres hombres armados obligaron al chofer a bajar para prenderle fuego a una pipa.

Incendian pipa en Calzada Ignacio Zaragoza (Noticieros Televisa)

Antonio Bibriesca, gerente de Transportes Unidos Nezahuacóyotl, es una de sus víctimas. En los últimos meses le han quemado tres unidades y ha perdido cuatro contratos por negarse a pagar lo que le piden.

El pasado 30 de mayo en Santa Martha Acatitla, delegación Iztapalapa, cuando incendiaron una de sus pipas, a uno de los hombres que le prendió fuego al vehículo se le cayó una identificación que lo acredita como asesor del Sindicato Libertad, Sección Chalco.

Credencial de un asesor del Sindicato Libertad, Seccion Chalco, encontrada donde una pipa fue incendiada en Iztapalapa (Noticieros Televisa)

José Luis es chofer de otra empresa afectada, durante los 15 años que lleva como operador de este tipo de unidades, nunca había sufrido algo así.

De repente se me da un cerrón un vehículo que desconozco la marca y se bajan tres individuos, uno de ellos se sube del lado derecho y dos del lado izquierdo y me dicen que me bajara de la unidad y que iban a quemar el carro”.