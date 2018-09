Sinaloa registró lluvias pronosticadas para 2 días, tan solo en 6 horas

Sinaloa registró las lluvias pronosticadas para 2 días, tan solo en 6 horas, señaló Ricardo de la Cruz, director de Protección Civil de Segob, en entrevista para FOROtv.

Llovió en 6 horas lo que se esperaba en dos días y colapsó el drenaje”, fijo el funcionario.

De la Cruz Musalem dijo que tras las lluvias y las inundaciones que dejaron al menos tres muertos en varios municipios de Sinaloa, ya dio inicio la valoración de los daños. Él recorre las zonas afectadas en Ahome, junto con el gobernador Quirino Ordaz.

Aseguró que ya dejó de llover y el nivel del agua ya bajó en algunas zonas afectadas por inundaciones. Precisó que se reportan cortes de electricidad y de agua potables en varios municipios afectados. Además, hay al menos dos cortes carreteros por deslaves.

Señaló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya ha drenado el agua de viviendas y comercios inundados en las comunidades donde cayeron intensas lluvias, por efectos de la depresión tropical 19-E.

Dijo que ya preparan el despliegue de brigadas de salud para evitar la propagación de enfermedades y que las condiciones climatológicas han mejorado mucho en la entidad.

Ricardo de la Cruz advirtió que aún no termina la temporada de lluvias, pero por ahora no hay pronóstico de precipitaciones fuertes.

Exhortó a la población a no difundir información que no sea oficial, porque han detectado datos que no son correctos e incluso videos que corresponden a otras lluvias, otras inundaciones, en otro tiempo y lugar.

Aclaró que no hay municipios incomunicados, sino que se quedaron sin acceso por las inundaciones, pero sí hubo comunicación telefónica.

A las personas que aún estén en riesgo, les solicitó comunicarse a la línea de emergencias 911 y dijo que elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal apoyan en el rescate de personas desde el primer momento.

Ricardo de la Cruz Musalem aseguró que pasó la etapa de emergencia y ahora entran a una etapa de evaluación y reconstrucción. Señaló que no se abrirán nuevos albergues porque muchas personas han regresado a sus hogares.

Reiteró que se declaró estado de emergencias en 11 municipios de Sinaloa por estas lluvias y que se lleva ayuda a diferentes municipios, como kits médicos y de limpieza, colchonetas, cobertores y materiales para reconstrucción de las viviendas afectadas.

La depresión tropical 19-E provocó las peores inundaciones que se han registrado durante las últimas décadas en Sinaloa.

Con información de FOROtv

