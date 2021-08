Sin sustento científico, docentes se vacunan nuevamente contra COVID

Algunas personas ya vacunadas, sobre todo el personal educativo, tienen dudas sobre la efectividad de la vacuna contra COVID-19 que se les aplicó, algunos están buscando aplicarse un refuerzo. No solo ocurre en nuestro país.

Te recomendamos: AMLO descarta segunda dosis de vacuna COVID-19 de CanSino para maestros si OMS no lo recomienda

En México, personal educativo que recibió la vacuna anticovid del laboratorio CanSino, considerada, hasta la fecha, para una sola dosis, está optando por combinar vacunas y aplicarse dosis adicionales , poniendo a prueba los filtros de seguridad y principalmente su salud.

Como esta maestra que cuenta que después de que le aplicaron la dosis de CanSino decidió buscar un refuerzo, pidió anonimato porque quiere evitar cuestionamientos.

“La primera dosis fue CanSino y me la puse los primeros días de mayo y bueno de repente me salió la oportunidad de hacer un viaje a Los Ángeles, entonces lo que hice fue hacer mi cita en una farmacia y ahí me aplicaron una dosis de Pfizer. La verdad es que a mí sí me preocupa porque pues estamos en escuelas, estamos rodeados de niños, rodeados de adolescentes”, narró una maestra.

Sin tener pruebas, ambos dicen sentirse más protegidos, aunque reconocen que la decisión de aplicarse dosis adicionales que no están avaladas, puede tener consecuencias en su salud.

“Sí da miedo porque te digo esto es nuevo, te digo, o sea, si me preguntas no sé qué vaya a pasar si a lo mejor al haberme puesto la primera dosis de AstraZeneca a lo mejor CanSino ya no tiene ni el 60%, no tengo idea de qué vaya a ser las posibles consecuencias o efectos secundarios que puede llegar a tener por tener ambas vacunas, no lo sé. No ha salido nada de un escrito, un documento que diga que la regué”, Ernesto, personal educativo.