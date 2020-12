Sin sana distancia, compradores abarrotan Centro Histórico

La actividad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a pesar de que se volvió a recortar el horario de operación de los comercios, sigue siendo frenética, cientos y cientos de compradores buscando un regalo, alguna decoración para la navidad.

La tarde de este miércoles la Avenida Anillo de Circunvalación cerca de la Avenida San Pablo en el Centro de la Ciudad de México lució llena de compradores.

Esta tarde cientos de personas fueron de compras sin sana distancia y sin cubreboca.

A pesar de estar en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno, la señora Mary de 65 años de edad viajó en taxi desde Tacubaya para ir de compras al centro con su hija y su nieto.

“Vine a recoger unas cosas, porque estuve enferma, desde hace un año no he salido, me dio neumonía en febrero. Sí me da miedo contagiarme de COVID, aunque dicen que ahorita no me da, pero que me cuide, por eso salgo con mi oxígeno”, comentó la señora Mary.

“La invitación nuevamente, no es momento de venir a hacer aglomeraciones, es momento de quedarse en casa, si va a salir alguien a comprar algo, que salga una persona por familia”, pidió Ricardo Jaral Fernández, Director Ejecutivo de Planeación y Conservación Centro Histórico.