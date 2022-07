Sin rótulos ni placas aparece ambulancia que trasladó a Alexis, estudiante de la UAM hallado muerto en Chalco

Aparece sin placas ni rótulos, la ambulancia implicada en el traslado de Alexis, quien nunca llegó a un hospital y fue abandonado muerto en una carretera.

Ya se cumplió un mes de que fue localizado sin vida el joven Alexis de Jesus Azamar Salomé, luego de que fuera atendido por una ambulancia particular en calles del Centro de la Ciudad de México y su cuerpo apareciera, siete días más tarde, abandonado en la carretera México-Puebla. El paramédico que lo atendió sostiene que no tuvo nada que ver en el caso e incluso ya le quitó los rótulos y las placas a la ambulancia.

Alexis de Jesús Azamar Salomé de 23 años de edad, fue encontrado sin vida el 4 de junio en un tramo de la carretera México-Puebla, en Chalco. Siete días antes, lo atendió una ambulancia particular de la empresa MedicaLife en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, a donde había acudido a una fiesta.

El 15 de junio, En Punto localizó al paramédico Christian Rodríguez, quien según las indagatorias, realizó el traslado del estudiante al hospital. También encontramos la ambulancia que hizo el servicio este jueves, frente al domicilio del paramédico, está una unidad sin placas y sin rótulos.

El propio Christian sostiene que no participó en el traslado, pese a que su nombre y el de su empresa aparecen en los registros oficiales.

“No sé cuál es el detalle de cómo estoy o que fue lo qué pasó si de hecho ya quemaron la empresa. ¿Va a cambiar su empresa, sus logos va a entrar a la Secretaría de Salud? Esas son cuestiones personales, todavía no se la situación, es mi trabajo es de lo que yo vivo y el trabajo me bajo bien cañón digo no sé si le vaya a cambiar el nombre a la empresa, no sé mis ambulancias siguen trabajando pero ya no es lo mismo, ahora si que llegamos y esa es la ambulancia que sacaron en la tele que va a tirar a los cuerpos·, dijo Christian.