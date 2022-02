‘Sin periodistas no hay democracia’: Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, expresó su solidaridad con los periodistas en México, donde cinco informadores han sido asesinados en lo que va de 2022, y aseguró que sin ellos no hay democracia.

El ministro Zaldívar, informó que el Pleno analizará una acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones que abordará el fallo de la Primera Sala del 19 de enero, en el que ordenó que la radio y la televisión deben diferenciar claramente los contenidos informativos de los de opinión.

“El Pleno podrá ratificar, corregir o revocar, no revocar exactamente sino tomar un criterio distinto al que tomó la Primera Sala. Eso es lo que tenemos que analizar, es decir qué tan viable es que en un noticiero se pueda decir esto es información, esto es opinión, esto es información, esto es opinión. Es muy difícil de procesar el criterio, pero ya en el Pleno, cuando se discuta escucharán ustedes lo que yo pienso, es un tema importantísimo porque tiene que ver con la libertad de expresión porque, además, coloca en una desventaja a otros medios, por ejemplo, las redes sociales no tienen este tema, los medios impresos no tienen este tema, pero la radio y la televisión, sí”, comentó el ministro presidente de la SCJN.

En conferencia de prensa, el ministro Zaldívar rechazó pronunciarse sobre si los periodistas deben hacer públicas sus percepciones debido a que el asunto podría llegar a la Corte. Además, externó su solidaridad con el gremio periodístico ante la ola de asesinatos que han ocurrido contra los comunicadores.

“Quiero expresar de manera muy firme mi respeto y solidaridad con los periodistas de México ante los homicidios que han venido ocurriendo las últimas semanas. En una democracia la labor de las y los periodistas es esencial, informar a la población de todo lo que sucede, generar un debate robusto e informado es fundamental para que las libertades puedan ejercerse, por ello las y los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia. Sin ustedes no hay democracia, así de fácil”, señaló el ministro Zaldívar.

Sobre la resolución que dictó un juez federal en la que declaró inconstitucional un artículo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, Arturo Zaldívar recordó que es la Corte la que definirá sobre la validez o no de la norma, y dijo que podría emitirse un acuerdo para que se suspendan los juicios de amparo hasta que el Pleno resuelva.

“El juez lo hizo en ejercicio de sus facultades y ya la Corte decidirá si la ley es constitucional o no, él dictó la resolución que le tocaba dictar conforme al asunto que él tenía, para resolver pero eso no es nada afecta lo que resuelva la Corte. Lo que ocurre normalmente en esos casos es que se interpone la revisión por la autoridad y la Corte genera un acuerdo para que se suspendan los juicios de amparo hasta, en tanto, la Corte no resuelva la acción o la controversia y creo que es probablemente lo que va a pasar en este asunto”, sostuvo el ministro presidente de la SCJN.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, confirmó que se reunió con el Fiscal General de la República para tratar asuntos de Estado confidenciales y rechazó pronunciarse sobre si se reabrió alguna investigación en contra del ministro Luis María Aguilar Morales.

Con información de Jessica Murillo.

