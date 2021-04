Sin miedo al COVID, capitalinos van al “Elba”, el único balneario abierto

Este miércoles, la Ciudad de México registró un aumento de movilidad en el Aeropuerto y terminales de autobuses, las personas buscan un lugar donde vacacionar esta Semana Santa, pero algunos de los que se quedaron optaron por visitar el único balneario abierto al público: el conocido ‘Elba‘, localizado en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa.

Te recomendamos: Anuncian cierres viales por Vía Crucis en Iztapalapa

“Quizá una inquietud que podría surgir es dado que el virus se transmite por la vía respiratoria a través de gotas de saliva o gotas pequeñas o aerosoles que el depositar esa saliva sobre dentro del agua de la alberca pudiera ser que el agua de la alberca sea un medio de transmisión. No parece ser el caso por muchas razones: En primera, generalmente las albercas si están cloradas y la concentración de cloro es suficiente para eliminar a un virus como este, aquí la recomendación sería la misma, general para todos los espacios mojados o secos que es no estar en proximidad, sería una sana distancia acuática, también en el agua”, dijo Hugo López-Gattel.

De esta manera el DJ del Elba llama a la gente a mantener sana distancia dentro de las instalaciones.

Johnny Boy como se hace llamar el DJ del balneario Elba, pone varias veces esta grabación mientras se divierte la gente. Busca que se mantengan las familias separadas para evitar contagios.

El Elba, es propiedad de ejidatarios de Santa Martha Acatitla, desde hace un mes reabrió. La administración dice que le piden a los usuarios entrar con cubreboca, pero apenas ingresan y se lo quitan.

Salvo la gente que vende frituras, nadie usa cubreboca. Solo les proporcionan gel antibacterial. Confían en que todos los que están ahí, están sanos y no tienen ningún síntoma.

La administración asegura que han cumplido con el aforo permitido y que el agua de las albercas se filtra continuamente.

“Ahorita al 30% en años anteriores entraban 4 mil gentes, ahorita están entrando 180, 190, no tenemos ni el 30, yo creo que está bien porque nos dejan trabajar y la gente se está cuidando también, no hay mucha aglomeración como pueden ver, no hay mucho contagio en las albercas, por los químicos que se le ponen, el agua está filtrándose constantemente, se quedan los filtros toda la noche y todo el día están trabajando los filtros”, informó Fidelina Ramírez, administración del balneario Elba.