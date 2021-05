Sin experiencia para el puesto, así son los funcionarios del Metro, revela Sindicato

En medio de la tragedia de la Línea 12, siguen los señalamientos entre grupos políticos pero también al interior del Metro sobre las responsabilidades del accidente y sobre la situación de éste. Los sindicatos acusan a la directora general, Florencia Serranía, de haber colocado a un grupo de jóvenes, sin perfil profesional, en cargos de responsabilidad.

“Son gente que acaba de salir de la universidad, jóvenes, sí, con todo el derecho de trabajar, pero no con la experiencia para estar en puestos de coordinación o de gerencias”, Homero Zavala, Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, CDMX.

El grupo de jóvenes contratados por la actual dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro son biólogos, químicos farmacéuticos o ingenieros industriales, el artículo 49 del Estatuto Orgánico del Metro prohíbe que personas sin perfil profesional ni experiencia laboral ocupen cargos de alta jerarquía y responsabilidad.

“Se viene a raíz del despido injustificado de ingenieros que tienen mucha experiencia, capacidad, trayendo personal que no cubre el perfil técnico, profesional, para ocupar estos puestos que son de alta relevancia”, Fernando Espino. Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, CDMX.

Por ejemplo, la dirección de mantenimiento de material rodante se encuentra a cargo de Roberto Clemente Ángeles Mendoza, tiene la función de promover la investigación, desarrollo de innovaciones tecnológicas en los trenes, equipos e instalaciones, así como garantizar el mantenimiento y rehabilitación del parque actual de trenes y supervisar la fabricación del nuevo material rodante.

De acuerdo con su currículo, su única experiencia laboral es como manager de comunicación, producción, prensa y marketing en empresas de gestión de energía, pero él niega haberse desempeñado en ese puesto.

De 37 años de edad, es ingeniero industrial por la UNAM y dice tener 15 años de experiencia en manufactura automotriz, eléctrica, aeroespacial e hidráulica, lleva tres años laborando en los siete talleres de mantenimiento de trenes.

Trabajadores del Metro han interpuesto denuncias en la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México en contra de algunos de estos funcionarios, aseguran que han provocado una veintena de fallas y accidentes en estaciones del STC.

“No hay comunicación, no hay coordinación, de ahí, que por su cuenta, meten empresas externas sin experiencia, sin capacidad, no sabemos en qué condiciones están los trenes, no sabemos en qué condiciones están las vías, 140 millones de pesos anuales para dar mantenimiento exclusivamente a las vías”, Fernando Espino, Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, CDMX.