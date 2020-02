Sin crecimiento, corre riesgo la 4T: Alfonso Romo

Sin crecimiento, todo el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) corre el riesgo de no tener éxito, así lo dijo este miércoles el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

Te recomendamos: Yeidckol pierde presidencia de Morena; TEPJF valida a Ramírez Cuéllar

“Si no hay crecimiento se va a dificultar el éxito de la 4T, y me preocupa, porque si algo no hemos logrado, es el crecimiento económico, todo esto de la agenda 2030 no se va a dar si no hay certidumbre de poder tener un país que sea receptor de todas las inversiones que necesitamos, todo esto esta precioso, pero si no creamos certidumbre, confianza, y si no hay crecimiento, no vamos a poder cumplir la agenda 2030 por más entusiasmo que exista”, sentenció Alfonso Romo.