Sin confirmar que personas asesinadas en Culiacán con carritos pegados sean delincuentes

Sobre el caso de los muertos hallados en Culiacán, Sinaloa, con autos de juguete adheridos al cuerpo, la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado informó que no cuentan con antecedentes de que estas personas efectivamente se dedicaran al robo de vehículos.

Medios locales hicieron un llamado a no celebrar este tipo de comportamientos criminales.

“Llegó alguien por ahí y me dijo, dame las llaves. Volteé yo, qué, que me den las llaves, en ese momento le da carro a la pistola y me la pone en el pecho y aquí están las llaves”, apuntó José Guadalupe Garzón, vecino de la colonia FOVISSTE Chapultepec, en Culiacán, Sinaloa.

Este jueves, vecinos de la colonia la colonia FOVISSSTE Chapultepec de Culiacán, denunciaron ante las autoridades municipales que en la zona cada vez hay más delitos y son más violentos.

“Antier asaltaron a una vecina, la golpearon y así cositas. Si quisiéramos ver qué es lo que se va a hacer”, comentó Luz del Carmen Flores, vecina de FOVISSSTE Chapultepec.

En este sector, el miércoles pasado, quedó registrado en video cómo un joven roba una camioneta a mano armada.

Horas después, fue localizado muerto en otra colonia de Culiacán, con carritos de juguete adheridos al cuerpo.

Esta muerte, como otras cuatro con las mismas características, registradas en esta semana, fue celebrada en redes sociales.

“Tú ves las reacciones y lo primero que dicen es: por ladrón. El fondo es: se lo merecía. O candidato a que le pongan carritos como si eso fuera una dinámica de justicia y no una dinámica criminal”, señaló Adrián López, director del periódico Noroeste de Sinaloa.

Adrián López considera que esta reacción obedece por la falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas de un delito.

Incluso, en Twitter hizo un llamado para que estos ajusticiamientos no se normalicen.

“El mensaje es bien preocupante: es quien manda en la calle son los criminales. A este asaltante, porque lo vimos como robaba la camioneta, quien lo encontró primero fue el crimen y no la autoridad”, dijo Adrián López, director del Noroeste de Sinaloa.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera.

LLH