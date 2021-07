Simpatizantes de Ulises Ruiz no permiten acceso al CEN de PRI por cuarto día consecutivo

Por cuarto día consecutivo, simpatizantes de Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez no permitieron el acceso al edificio del CEN del PRI, ubicado en Insurgentes Norte y que desde el pasado martes 29 de junio no salen del Instituto Político 22 personas, 18 de seguridad y cuatro empleados.

“No podríamos dejar entrar relevos porque es parte de la consigna que tenemos que nadie pueda entrar al Comité Ejecutivo Nacional, porque nos arriesgamos a que puedan entrar hacer actos delictivos y querernos inculpar”, dijo Nallely Gutiérrez, consejera política nacional del PRI.

Este viernes 2 de julio, una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad acudió al edificio del PRI para reparar un transformador de luz. Tras dichos hechos, negocios, casas habitación y semáforos de la zona no tuvieron energía eléctrica durante la mañana.

“Primer término los queremos exhortar a que por favor desalojen el partido; segundo, queremos comentarles que está aquí afuera CFE que tienen un problema de suministro de electricidad que se suspendió y es indispensable para ellos poder ingresar al partido porque no solamente se quedó sin luz el partido si no también nos comentan que las zonas aledañas, apelamos a su buena voluntad de que por favor permitan abrir esta puerta para que CFE pueda ingresar”, declaró Nallely Gutiérrez.

En cada uno de los accesos al CEN del PRI, los manifestantes colocaron diversas carpas para impedir el acceso de militantes y empleados, todos ellos buscan la renuncia de su dirigente nacional, Alejandro Moreno.

“En todos los estados están pidiendo que renuncien los presidentes de los Comités Directivos Estatales y nosotros lo estamos haciendo a nivel nacional, pero respaldamos a los priístas de los estados, vamos hacer una gira en los estados precisamente para respaldar esto, pero sobre todo para hablar de la Asamblea Refundacional del PRI, eso es el asunto de fondo, si no cambiamos radicalmente al PRI vamos a desaparecer como partido”, declaró Ulises Ruiz, ex gobernador del estado de Oaxaca.

“Casi no nos cuesta, son mixiotes, tamalitos, los invito, cafecito, que nos preparan amigos de aquí de alrededor, unas lonitas, dos bañitos de plástico, nos cooperamos, no tiene un costo, no hay camiones, esas son las prácticas que estamos combatiendo del PRI, eso es lo que estamos proponiendo que debe terminarse en el PRI y pues nosotros no las vamos hacer, este es un plantón voluntario, es un plantón pacífico”, declaró el exgobernador Ruiz.