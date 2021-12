Silvia Pinal pasa la Navidad aislada pero ‘bien y tranquila’

La actriz Silvia Pinal, hospitalizada por covid, está “bien y tranquila”, aseveró este sábado, 25 de diciembre de 2021, su familia, que también lamentó la ausencia de la diva del cine en las fiestas decembrinas.

“Esta Navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami, quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca”, informó la actriz Sylvia Pasquel, hija de Pinal, en su Instagram.

Pinal, ícono del cine y la televisión, ingresó el miércoles, 22 de diciembre de 2021, pasado a un hospital privado de Ciudad de México (CDMX) por complicaciones cardiacas y del covid, que presuntamente contrajo en un evento el fin de semana, según su hija Alejandra Guzmán, cantante.

Silvia Pinal, nació en Sonora en 1931, estaba completamente vacunada, aunque aún no se había puesto su tercera dosis de refuerzo.

“Nos hace mucha falta nuestra diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. ¡Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda!”, expresó Pasquel.

El caso de Pinal ocurre mientras México lidia con la llegada de la variante ómicron del covid.

El país acumula más de 3.9 millones de casos y casi 300mil muertes, la cuarta cifra más alta del mundo.

La descendencia de la actriz, conocida como “la dinastía Pinal”, expresó en redes su tristeza por no contar con ella en estas fiestas.

La modelo Michelle Salas, bisnieta de Pinal e hija del cantante Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, publicó una foto de Navidad en la que expresó tener “un vacío”.

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, expresó Michelle en su Instagram.