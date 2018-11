Silvano Aureoles quiere devolver educación a la federación

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, anunció que se retira de los convenios que fueron firmados por sus antecesores en materia educativa, y ahora pretende regresar a la Federación la responsabilidad en materia de educación en todo el estado y su correspondiente financiamiento.

Esto, argumentó, debido a que la nómina magisterial está ahogando las finanzas del estado, aunque acotó que la entidad no está en quiebra.

“Después de un análisis detenido y profundo […] hemos tomado la determinación de regresar los servicios educativos al gobierno de la República”, apuntó Aureoles Conejo.

Este lunes, el gobierno de Michoacán envió a la Presidencia de la República y a las Secretarías de Hacienda y de Educación Pública sendas notificaciones donde desconoce el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de las Plazas Transferidas.

Y exigió que, en un plazo de 30 días, el gobierno federal tome el control de la nómina magisterial en Michoacán, así como los servicios de educación básica en el estado.

Aseguró que el desconocimiento del gobierno de Michoacán a esos acuerdos, no es un tema que esté a consideración.

En dichos documentos, Silvano Aureoles pidió también al gobierno federal que designe a un responsable para que no se suspendan los pagos al magisterio y no sean los niños quienes se queden sin clases a partir de diciembre, pues aseguró que la entidad ya no cuenta con recursos para pagar la nómina a partir de la primera quincena de diciembre, así como los aguinaldos y bonos.

“Ya sea el gobierno que termina el próximo sábado o el que empieza, que tome las medidas correspondientes para que podamos replantear la nueva relación con Michoacán en materia educativa con la federación […] Obedece también a un sistema de coordinación fiscal caduco, o disfuncional e injusto que yo espero que en el marco de la T4 o 4T, esté fuera un elemento fundamental para replantear la relación estados, Federación y municipios”, dijo el gobernador.

Apuntó que falta enfrentar el déficit de mil 100 millones de pesos de la Universidad Michoacana o el que enfrentan los subsistemas educativos, como los colegios de bachilleres y las Telesecundarias además de los que se presentan en el sistema de salud, con el seguro popular, que adelantó, también va a “tronar”, dijo.

Silvano Aureoles ofreció conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, acompañado de tres secretarios de la entidad.

(Con información de Jesús Barba)

