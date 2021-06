Siguen sin ubicar a los tres mineros que permanecen en mina de Múzquiz, Coahuila

Los cuerpos de rescate no han podido ubicar a los tres mineros que aún permanecen dentro de la mina de carbón, del ejido Rancherías en el municipio de Múzquiz, Coahuila.

Te recomendamos: Ni dueños de mina ni gobierno de Coahuila han brindado apoyo a familiares de mineros muertos en Múzquiz

Los trabajos de rescate han sido lentos y complicados por las dificultades estructurales en las que quedo la mina, luego de la inundación.

“Primero Dios hay que tener mucha fe, mucha esperanza, verdad, todo va a salir bien, yo pienso…Si ya es mucho pero solo Dios sabe, verdad nada más esperemos que no haya más accidentes, verdad, todo a su debido tiempo”, dijo Aurora Sánchez, familiar de minero.

Con dolor los familiares reconocen que ya son pocas las esperanzas de rescatar a los mineros con vida.

“No queremos perder la esperanza, pero si nos dicen que solamente un milagro, prácticamente, no, no, esta difícil la situación, ¿Se ha complicado? Si se ha complicado y más que nada el terreno ahí muy húmedo, no se pueden hacer las labores las cuadrillas ya andan cansados los muchachos, han trabajado, hoy es el quinto día y han trabajado sin descanso”, mencionó Antonio Robles García, familiar de minero.