Siguen sin entregar cuerpo de exfuncionario de César Duarte que murió en penal de Chihuahua

En Chihuahua, desde hace once meses, el cuerpo de un exfuncionario del exgobernador César Duarte no ha sido entregado a sus deudos luego de que falleciera en agosto pasado por COVID-19 dentro de un penal. Según la ley podrían pasar 6 años para que les sea entregado.

En agosto de 2020, José Joaquín Lázaro López se contagió de COVID-19 dentro del penal de Chihuahua, según sus familiares, cuando empezó a presentar síntomas, la autoridad no quiso hacerle la prueba, por lo que tuvieron que tramitar un amparo para conseguirla.

“Se le hizo saber a la juez María Alejandra Ramos que pedíamos un cambio de medida cautelar, por el COVID, y ella nos dijo que pues que no, en el Cereso difícilmente se iba a contagiar”, informó Luz María Martínez, viuda de José Joaquín.

Tras el resultado positivo fue llevado al Hospital Central Universitario, murió allí el 26 de agosto, tenía 60 años de edad y era hipertenso. 11 meses después, su cuerpo permanece en el Semefo y no ha sido entregado a sus familiares.

“Vengo a reclamar que me permitan ya cremarlo, porque además de todo, la misma juez interpone una denuncia por homicidio, un poco para curarse en salud, y no me han permitido cerrar mi duelo, cremarlo y llevármelo”, agregó Luz María Martínez, viuda de José Joaquín.