Siguen los operativos contra call centers en CDMX; aseguran otro en la colonia Anáhuac y detienen a 4

Policías de la Ciudad de México continúan los operativos contra call centers que operan para extorsionar a personas que piden prestamos a través de aplicaciones fraudulentas que les cobran intereses excesivos; este viernes aseguraron otro de estos espacios, ahora, en la colonia Anáhuac.

Policías capitalinos aseguraron un edificio de la colonia Anáhuac, donde operaba un call center en en el que se ofrecían servicios de préstamos de dinero por aplicación; del inmueble fueron sustraídas varias cajas con papelería y fueron colocados sellos de clausura por los delitos de falsificación de documentos y delitos contra la salud.

En el lugar, fueron detenidas cuatro personas, tres de ellas mujeres, quienes declararon trabajar para un hombre de nacionalidad colombiana.

Según la Policía, algunas de las cuentas que llevaba este despacho podrían estar relacionadas con los otros cuatro call centers que fueron asegurados el pasado mes de agosto, donde en diversos operativos fueron detenidas 24 personas dedicadas a extorsionar a usuarios.

“Ella me decía que el 23 de junio, un depósito de mil pesos, le tome captura; le dije que no tenía ningún depósito, que si no se lo regresaba en una hora que iban a ser 2,500. Me dijo que si no era antes de las cuatro van a ser 10 mil, si no me los depositas van a ir a tu casa por ti y toda tu familia”, dijo el pasado 6 de julio María, víctima de extorsión.

A las víctimas les ofrecían prestamos inmediatos de dinero y con intereses excesivos, una modalidad conocida como “Montadeudas”; les exigían dinero a cambio de no revelar información personal y contraseñas que obtuvieron cuando se hizo la descarga de la app.

“No me dejan en paz, desde tempranito, por Whats”, dijo una víctima de extorsión.

A las personas detenidas se les procesas por el delito de cobranza ilegítima, que alcanza hasta dos años de cárcel.

