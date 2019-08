Siguen las agresiones al transporte público en el Estado de México

Líderes de transportistas de la Línea Brujas aseguran que, debido a los ataques de la delincuencia organizada, sólo 400 de sus mil 200 camionetas están trabajando.

Te recomendamos: Incendian camioneta de transporte público en Tecámac

No sabes si vas a llegar, no vas a llegar y andas con el Jesús en la boca”, expusó un chofer de transporte público de Tecámac.

No sabe uno en qué camioneta subirse, ya da miedo”, comentó Gilberta Avilés Ramírez, usuaria del transporte público en el Estado de México.

20 camionetas quemadas dos choferes asesinados la semana pasada y muchas agresiones no denunciadas por miedo a represalias, provoca miedo entre choferes y usuarios.

Es mejor no salir, hablamos con los dueños de las combis y saben que… no salir, ellos mismos igual dijeron… si se pudiera, no salir, para evitar el riesgo”, declaró un chofer de transporte público de Tecámac.

Los muertos, todo lo que pasó en las camionetas, realmente uno como chofer que se espera, ¿no? Uno sale a arriesgar su vida día a día. La gente ya se sube con miedo, no sabes si te van a robar, te van a quemar la camioneta o ya no sabes ni qué va a pasar”, manifestó un chofer de transporte público de Tecámac.