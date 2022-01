Sigue la tensión en Oxchuc, Chiapas; se registran nuevos hechos de violencia

En Oxchuc, Chiapas, la disputa por la presidencia municipal entre dos candidatos provocó un nuevo hecho de violencia en la cabecera municipal, en donde hubo disparos, quema de viviendas, una persona golpeada y tres personas detenidas y presentadas en el parque central.

Te recomendamos: Tensión e incertidumbre en Oxchuc, Chiapas, tras enfrentamiento que dejó un muerto

Los hechos ocurrieron cuando simpatizantes del profesor Hugo Gómez interrumpieron la reunión de simpatizantes del candidato Enrique Gómez, lanzando disparos al aire y quemando cohetes, también golpearon a una persona.

“Sinceramente no fue enfrentamiento, lo están manejando así, pero no es enfrentamiento. ¿Qué pasó? Fue una reunión, hubo disturbios en una reunión, pero no tenemos la información completa”, indicó Edy Ruiz Villanueva, delegado de Gobierno en Oxchuc.