Sigue delicado de salud sacerdote baleado en Chilapa, Guerrero: Diócesis de Chilpancingo

La diócesis Chilpancingo-Chilapa informó que, por falta de intervenciones quirúrgicas, el párroco de la iglesia de San Gerardo María Mayela de Iguala, Felipe Vélez Jiménez, sigue delicado de salud, luego de ser atacado a disparos en Chilapa, Guerrero.

Te recomendamos: Sacerdote baleado en Chilapa se recupera; Fiscalía descarta que ataque esté relacionado con su actividad

“Está delicado porque no le han podido hacer cirugías. No le han podido intervenir. ¿Sigue en Chilpancingo el sacerdote? No. Ya no sigue en Chilpancingo. Se ha trasladado a Cuernavaca”, dijo José de Jesús González Hernández, obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa.