Sigue la búsqueda de la ladrona de una bebé en Naucalpan

Terminó la angustia para la familia de la bebé de mes y medio de edad que fue robada por una mujer que se hizo pasar por funcionaria municipal de Naucalpan.

“Escuché el llanto de la menor a la 1 de la mañana y llamé a la Policía porque no sabía lo que era; aquí pasan muchos perros y afortunadamente no la lastimaron”, dijo Porfirio Juan Rangel Morales, habitante de San Mateo Nopala, Naucalpan.

La menor, que aún no es registrada, fue abandonada afuera de una estética ubicada en las calles de Violeta y Alcanfores en el pueblo de San Mateo Nopala.

Los policías municipales José Luis Álvarez y Patricia Hernández resguardaron a la menor hasta que llegaron los paramédicos, que la trasladaron primero al Hospital General de Naucalpan y después al DIF municipal.

“Los primeros momentos son valiosos. Se nos dio la noticia del hallazgo de esta pequeñita. Los papás la reconocieron, pero estamos llevando a cabo la prueba genética”, apuntó Alejandro Gómez, fiscal del Estado de México.

“Sí es ella porque traía en su mano derecha su vacuna ahora sí que dónde le pusieron la vacuna traía una costra”, destacó Miguel Hernández, padre de la menor.

La madre confirmó que la mujer que se llevó a la menor afuera del Registro Civil número 1 en el fraccionamiento El Mirador, es la misma que se acercó a ella desde hace días, bajo el nombre de Hortensia.

“Si fue un engaño pues esa señora me enredó porque ella me dijo que trabajaba en el Ayuntamiento y fue así como me robó a mi niña”, apuntó Victoria García, madre de la bebé robada.

En las próximas horas la menor será entregada a sus padres.

Mientras, la investigación para dar con el paradero de la mujer que la robó sigue en curso y se analiza si actuó sola.

“Sí hay una comunicación con esta persona previamente no solo una vez, sino varias, estamos trabajando la telefonía y la ubicación de esta persona. En el momento que la tengamos detenida, tendremos datos para poder determinar si está relacionada”, señaló Alejandro Gómez, fiscal del Estado de México.

Con información de Itzel Cruz.

LLH