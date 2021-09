Siete municipios de Sinaloa reciben declaratoria de emergencia por el paso de Nora

Por las afectaciones que dejó el huracán Nora en Sinaloa, en los municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, recibieron la declaratoria de emergencia.

Te recomendamos: Ida deja al menos 25 muertos en el noreste de Estados Unidos



En los municipios afectados comenzaron a bajar los niveles del agua, lo que permitió realizar la evaluación de daños, los trabajos de limpieza y rehabilitación de vías de comunicación.

Por los daños en la autopista de cuota Culiacán-Mazatlán, los conductores y transportistas tardaron hasta cuatro horas para superar algunos tramos.

“Les pedimos atentamente a las personas que quieran viajar a Culiacán o de Culiacán y viceversa que se esperen, tómense unos días, ahorita de momento no vengan a hacer más caos. Es muy lento quien se va ir a meter, métanse con tiempo, que tenga la paciencia, llévese agua”, comentó Ricardo Picos Quintero de Ángeles Verdes de Sinaloa.

Un camino alterno se abrió y conecta la Maxipista de Mazatlán-Culiacán con la carretera federal número 15, en la que sólo vehículos particulares y vehículos de carga ligera pueden circular.

En el tramo de Cruz de Elota a la zona del Piggy Back, los arroyos subieron de nivel y cubrieron en varios puntos la carpeta asfáltica por ello se realizó un corte de circulación para desviar a quienes utilizan esta vía.

A través de las redes sociales, el conductor de tráiler relató cómo fue que logró evitar morir ahogado, luego de que su unidad cargada de artículos de línea blanca cayera al agua cuando circulaba en el kilómetro 21, sobre la carretera México 15, tramo Mármol-Mazatlán.

“Toda el agua me tapó, estaba lleno de agua, yo lo que pude fue nadar, como pude salí. Me salí como pude, a gatas, usted sabe que cuando su vida está en peligro. Cuando yo salí de ahí, casi me hinco dándole gracias a Dios que la libre, en serio a nadie se lo deseo eso”, contó el operador del tráiler.