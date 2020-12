Siboldi renuncia como DT del Cruz Azul, tras eliminación en semifinal contra Pumas

El uruguayo Robert Dante Siboldi renunció este viernes como director técnico del Cruz Azul, días después de que el equipo fue eliminado por Pumas en las semifinales del torneo Guard1anes del fútbol mexicano, tras desperdiciar una ventaja de cuatro goles.

“Después de analizar lo sucedido recientemente he decidido dar un paso al costado. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres, dieron su máximo, pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores”, dijo Siboldi a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.