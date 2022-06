“Si tienen todo, que ya sea la sentencia”, dice papá de la pequeña Nicole sobre su feminicida

En Tizayuca, Hidalgo, se realizó la séptima audiencia contra Miguel Ángel “N”, vecino y presunto implicado en el feminicidio de Nicole Santos Palafox.

Nicole era una niña de siete años que desapareció el 2 de marzo de 2021 tras salir a jugar con sus vecinos, y cuyo cuerpo fue localizado una semana después en un terreno baldío.

El padre de la menor denunció que a más de un año y tres meses de que ocurrió este homicidio, el presunto responsable no ha recibido sentencia.

“Si ya tienen todo contra de él pues que ya sea la sentencia… Yo sé que no me va a regresar a mi niña… nosotros sabemos que todos esperamos enterrar a nuestros papás, abuelitos, pero un hijo es muy difícil… Todo lo que hizo este sujeto no tiene perdón de Dios”, mencionó el padre de Nicole Santos Palafox.