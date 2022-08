“Si nos dicen que bajemos, bajamos”, asegura minero para rescatar a compañeros en Sabinas

Han pasado 15 días del accidente en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila.

Fernando Pompa Orta es uno de los cinco mineros que lograron salir después del accidente.

Ese día Fernando se dirigía a vaciar su carretilla y a mitad del túnel escuchó un gran estruendo, seguido de una ráfaga de aire.

Detrás de él salió un compañero que le gritaba que corriera y lograron llegar hasta la plancha.

El río Sabinas está ubicado a 500 metros de la mina El Pinabete. A este punto le han desaguado más de 390 millones de litros de agua provenientes de los tres pozos donde se encuentran atrapados 10 mineros desde el pasado 3 de agosto.

A raíz del desagüe proveniente de la mina, el Río Sabinas tiene un color café y rojo. Son varios kilómetros del río que se encuentran así. En el interior se ubican algunas tortugas, su caparazón es color café. El ganado de la zona bebe agua del río.

Por segundo se están bombeando 651 litros de agua.

Elizaldo Barrera es uno de los mineros que participará en las labores de búsqueda y rescate en cuanto las autoridades consideren que hay condiciones.

Este hombre todos los días llega a la mina a las 8 de la mañana y se retira a su casa a las 4 de la tarde.

Elizaldo no sólo trabajó en la mina si no también estuvo construyendo por un año los 4 pozos de la mina, pero uno no funcionó. Es de los pocos que conocen muy bien la mina.

“Si nos dicen que bajemos, bajamos de compañeros, estamos dispuestos, lo que se ofrezca, que baje el agua. La limpieza, quitar todo lo que está caído, con carretillas echarlo para afuera en el bote, el bote debe estar en el depósito y sacar todo el mugrero para afuera, limpieza totalmente”, dijo Elizaldo Barrera, minero.

Junto con Elizaldo hay otros mineros voluntarios que también están en espera de que les den la orden para ingresar a los pozos y galerías en busca de sus compañeros.

Los expertos de Estados Unidos y Alemania validaron los trabajos que el gobierno de México realiza en el interior de la mina para llevar a cabo el rescate de los mineros, según revelaron las autoridades mexicanas.

Se confirmó que lo mejor para disminuir los niveles de agua en los pozos es sellar con un muro de concreto las minas El Pinabete y Conchas Norte.

Familiares de los mineros atrapados basan sus esperanzas en los trabajos de geofísica de ingenieros mexicanos apoyados por especialistas estadunidenses y alemanes.

“Lo que estamos haciendo es medir el campo eléctrico, el campo eléctrico natural de la tierra, ¿cómo funciona el método? Es, la tierra está compuesta por diferentes capas, cada capa tiene diferentes propiedades eléctricas y el campo eléctrico, al pasar por esas capas, se comporta de diferente manera. Y entonces nosotros lo medimos y podemos inferir qué tipo de material es por el que está pasando”, indicó Javier Pérez, geofísico de Monterrey.

“Yo no me he ido desde el día uno, yo cuando entré aquí, cuando me avisaron del accidente, Yo iba pasando por ese pozo, y dije, Flaco, te juro, que yo de aquí no me voy a mover, no me voy a ir hasta no llevarte conmigo. Rezar y pedirle a Dios que nos siga dando más fuerza”, agregó Martha María Huerta Carrizales, esposa del minero atrapado, Sergio Gabriel Cruz Gaytán.