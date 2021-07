Si no pacificamos a México, no acreditaremos históricamente nuestro Gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que si no pacifica a México durante su sexenio, no podrá acreditar históricamente a su gobierno.

“Yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción, si no terminamos de pacificar a México por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno”, comentó el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador manifestó que ve como un desafío político la pacificación del país porque está llevando a cabo una estrategia distinta a la que utilizaron en el pasado sus adversarios.

“Ellos son conservadores, autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, cárceles, leyes más severas, se acuerdan como se ponían ante las cámaras a decir: ‘No me va a temblar la mano, la ley es la ley’, no, esas son baladronadas”, dijo.

Reiteró que su gobierno busca terminar con la violencia atendiendo las causas que la originan y gobernar con el ejemplo para acabar con la delincuencia.

“Ellos no fueron un buen ejemplo porque actuaron también como delincuentes, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad, no había frontera, era lo mismo”, expresó AMLO.