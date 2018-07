‘Si me disparan que sea de frente’, dice Maxine Waters a Trump y seguidores

La congresista demócrata de California, Maxine Waters, habló sobre las amenazas que ha recibido de parte de seguidores del presidente Donald Trump, diciendo que, si van a disparar contra ella, “lo hagan de frente”.

Waters dijo durante un discurso en la marcha de “familias que permanecen unidas” que se realizó este sábado en Los Ángeles, donde se pronunció contra las amenazas de muerte por parte de partidarios del magnate neoyorquino.

“Sé que hay quienes hablan de expulsarme del Congreso, hablan de dispararme, hablan de ahorcarme”, comentó la congresista a la concurrencia. “Todo lo que tengo que decir es esto: si me disparan, es mejor que disparen de frente. No hay nada como un animal herido”, advirtió la congresista demócrata de California, Maxine Waters.

Maxine Waters ha sido amenazada por sugerir enfrentar al equipo de la Administración Trump por la política migratoria contra los niños que han sido separados de sus padres en la frontera.

Debido a este panorama el presidente, Donald Trump, criticó a la congresista demócrata Maxine Waters, a la que advirtió que debía tener cuidado con lo que desea, después de que la legisladora incitara a sus seguidores a acosar a los miembros de su gabinete en lugares públicos.

“La congresista Maxine Waters, una persona con un coeficiente intelectual extraordinariamente bajo, se ha convertido, junto con Nancy Pelosi, en el rostro del Partido Demócrata. Acaba de pedir que hagan daño a los seguidores del ‘Make America Great Again’, de los cuales hay muchos”, escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

Congresswoman Maxine Waters, an extraordinarily low IQ person, has become, together with Nancy Pelosi, the Face of the Democrat Party. She has just called for harm to supporters, of which there are many, of the Make America Great Again movement. Be careful what you wish for Max!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018