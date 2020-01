‘Sí hay recursos suficientes para atender a los pacientes’: Director del INSABI

El director del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, Juan Antonio Ferrer, aseguró que no hacen falta recursos para atender a todas las personas que requieran servicios de Salud, que hay dinero, medicinas, médicos e instalaciones suficientes, pese a estas declaraciones, las denuncias de los pacientes continúan.

Te recomendamos: INSABI abrió sus puertas dejando dudas y deudas a sus beneficiarios

A nueve días de su inauguración, el Instituto de Salud para el Bienestar continúa presentando quejas de usuarios a los que les han negado los servicios o les han cobrado por ellos, siendo este, un recurso gratuito.

Yo tengo lo del Seguro Popular , me dijeron de la hoja de gratuidad para poder seguir con mis consultas, pero ahorita no hay nada, que hasta nuevo aviso”, comentó Manuel Lara, paciente en el Hospital de Xoco.

La dirección del Hospital General de México, donde las ‘cuotas de recuperación’ habían sido incrementadas, informó que regresarán a las tarifas vigentes de 2015 y reembolsarán los excedentes que se pagaron.

Ahorita me dijo la de trabajo social que no sabe nada de eso, me cobró ya lo justo de los tres días que se deben, pero de lo anterior que se pagó no hay devolución ahorita de nada”, aseguró Jorge Guevara, familiar de paciente en Hospital General de México.

Vamos a unificar criterios y vamos a hacer que bajen estos precios de servicios en favor de la gente”, señaló Juan Antonio Ferrer.