Si EUA quiere apoyar en materia de seguridad, que impida el tráfico ilícito de armas: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que, si realmente Estados Unidos quiere apoyar en materia de seguridad a México, que impida el tráfico ilícito de armas.

Te recomendamos: México prepara consultas sobre política energética bajo el T-MEC, adelanta Ebrard

“Si realmente Estados Unidos quiere apoyar en materia de seguridad, que impidan el tráfico ilícito de armas a México, esa sería la demanda que yo les haría respetuosa ¿no?, amistosa; en Estados Unidos es lícito que llegue un muchacho de 17 años y compre una Barrett que puede perforar estas paredes y puede matar a 10, 15 personas con un disparo de esa arma. En México no es legal eso, no está permitido por la ley. Entonces es decirles, oigan, está bien, yo respeto tú soberanía y tu país, tu tomas tus decisiones, pero garantízame que tus armas que están allá, que las compras en cualquier esquina, no se pasen de mi lado”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.