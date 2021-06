Si avión presidencial se mantiene parado con mantenimiento de todos modos ahorramos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que si el avión presidencial TP01 “José María Morelos y Pavón” se mantiene parado con mantenimiento, de todos modos el país ahorra.

“Si el avión se mantiene parado y se le da mantenimiento, de todas maneras, lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo, un día voy a sacarles las cuentas de cuánto nos hemos ahorrado por no usar el avión presidencial”, manifestó el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que el país a ahorrado mucho dinero con los viajes del presidente en vuelos comerciales.

“Imagínense cuanto nos ahorramos ayer que fui a Veracruz por el Día de la Marina y regresé en avión de línea, ¿cuánto costó mi viaje?, pues un boleto redondo, ¿cuánto me hubiera costado ir en ese avión? que ni siquiera está hecho para eso viajes porque tienen que volar en promedio tres horas, eso es lo óptimo, no para levantarlo y que vuelva, en 35 o 40 minutos, a descender. No sirve para eso”, dijo el presidente mexicano.