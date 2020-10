Sheinbaum visita obras que conectarán San Gregorio Atlapulco con Milpa Alta

Este domingo, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, visitó la zona donde se realizan las obras viales de San Gregorio Atlapulco, que conectará con Milpa Alta.

Te recomendamos: Identifican el cuerpo de Elmy Jocelyn, joven reportada como desaparecida en Xochimilco

Algunos habitantes de la alcaldía Xochimilco se acercaron, para expresar su desacuerdo con los trabajos y realizar otras peticiones.

“Queremos que no nada más porque usted llegó haya vialidad como ahorita está, que haya pavimentado la parte de Acueducto que creo que había prioridades en las calles, mire, así como su visita trae beneficios para el pueblo, no hay necesidad de que San Gregorio le esté mendigando al Gobierno, a la alcaldía, la falta de atención que tenemos”, dijo un vecino de la alcaldía Xochimilco

Tras escuchar a los vecinos, Sheinbaum, contestó:

“Lo que les propongo, si me permiten, es que podamos hacer una mesa de trabajo, en donde se revise el plan de la obra y que ustedes nos digan: bueno esto no va a funcionar, ustedes son los que viven aquí, ustedes van a saber mejor, que se revise si está bien hecha, si está mal hecha, qué es lo que le falta, qué otras cosas se pueden hacer para poder mejorar la esencia de esto que es la movilidad y una mejor convivencia entre Xochimilco y Milpa Alta que no tenga esta afectación pues de este cruce vial que se está haciendo y que en algún momento se hizo esa glorieta porque era muy peligrosa, pero en realidad pues ya se convirtió en un problema”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México,