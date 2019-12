Sheinbaum se compromete a que, en enero, habitantes de Tláhuac tendrán agua potable

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum visitó este martes la alcaldía de Tláhuac.

A su llegada al pueblo de San Nicolás Tetelco, en sus límites con el Estado de México, los habitantes le exigieron agua potable limpia.

La jefa de gobierno se comprometió que a principios del próximo año con la construcción del nuevo pozo los habitantes de este lugar tendrán agua limpia.

Yo sé que quieren agua limpia y se está trabajando en este pozo para que pueda ser agua limpia, para certificar que en efecto el agua debe ser de mejor calidad yo voy a estar aquí a finales de enero, principios de febrero y ustedes me van a decir si sí o si no y si no pues aquí se va tener que quedar el director del Sistema de Agua acampando hasta que no se dé agua limpia”, destacó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.