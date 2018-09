Sheinbaum y sector inmobiliario diseñarán plan de desarrollo urbano para CDMX

La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acordó con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que sea diseñado un nuevo plan de desarrollo urbano.

A su regreso a su casa de transición tras una reunión privada con el sector, Sheinbaum Pardo confirmó que su administración revisará la legalidad de nuevos desarrollos inmobiliarios en puerta, tales como grandes conjuntos habitacionales y centros comerciales, uno por uno y a través de consultas ciudadanas.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, declaró: “La ciudad no puede seguir creciendo de la manera que ha venido creciendo, hay mucha molestia ciudadana porque no ha ido acompañado de servicios. Les plantee que construyéramos juntos, con la ciudadanía, un nuevo programa de desarrollo urbano para la ciudad y estuvieron de acuerdo. Se están revisando cada uno de los proyectos y no vamos a autorizar nada sin preguntarle a la ciudadanía”.