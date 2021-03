Sheinbaum se reúne con familiares de detenidos en Tepito tras irrupción en evento

Este lunes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con una comisión de manifestantes que por la mañana protestaron en un evento público para exigir la liberación de motociclistas detenidos en un operativo policiaco el pasado 5 de marzo, en la zona de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc.

Al término del encuentro, los manifestantes aseguraron que el acuerdo con la jefa de Gobierno fue la liberación, en uno o dos días, de los detenidos.

Néstor Vargas, consejero jurídico de la CDMX, indicó que la jefa de Gobierno se comprometió a que se revise caso por caso.

“Y vamos a revisar si es que traen abogado público o si tienen abogado privado, y vamos a revisar caso por caso, eso es lo que se comprometió la jefa de Gobierno…Así es, se tiene que revisar caso por caso, si no tienen responsabilidad o si no hay datos de prueba idóneos y pertinentes, se va a solicitar una audiencia ante el juez de Control a efecto de que se llegue a una solución alterna o al sobreseimiento”, explicó Néstor Vargas, consejero jurídico de la CDMX.

Los manifestantes se retiraron poco antes de las 5 de la tarde.

Por la mañana, Claudia Sheinbaum hablaba en un evento en la calle de Brasil, en el Centro Histórico, cuando un grupo de manifestantes se le acercó para exigir justica para sus familiares, que fueron detenidos en el pasado 5 de marzo.

Una mujer se metió entre los asistentes, portaba una pancarta que decía: “#5 de marzo. Los queremos libres #justicia para todos”.

Se subió al estrado y le mostró la pancarta a la jefa de Gobierno.

“Justicia a todos los detenidos del 5 de marzo. Queremos una respuesta para todos los detenidos del 5 de marzo, los están culpando de delitos que no han cometido”, dijo la manifestante.

La jefa de Gobierno concluyó su discurso y bajó para hablar con los inconformes.

Le aseguraron que los detenidos no habían recibido un trato justo y que fueron remitidos a reclusorios por delitos que no habrían cometido.

Tras ser escuchados, Sheinbaum tomó un megáfono que traían los manifestantes y les dijo:

“A todos los familiares, padres de familia que vinieron ahora y que están pidiendo justicia, voy a recibir una comisión a las tres de la tarde. Entiendo su desesperación, lo que están pidiendo, voy a pedirle a la Fiscalía que esté presente, porque ellos son los que llevan el caso. Hagan una comisión, los recibo hoy a las tres de la tarde ahí en el palacio del Ayuntamiento, fue lo que les comenté ahora, les voy a dar seguimiento, no hace falta, qué bueno que se manifiestan, no estoy en contra, al contrario, pero vamos haciendo las cosas nada más con calma. Entiendo su situación, hoy a las tres los recibo, una comisión y les voy a dar seguimiento, no se preocupen, voy a estar al pendiente”.