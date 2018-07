Sheinbaum se compromete a trabajar por los derechos humanos en la CDMX

En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a establecer una agenda común, recibir asesoría y respetar la autonomía de dicho organismo.

A nosotros nos interesa, no solamente con la autonomía de la Comisión y las recomendaciones que tiene que hacer y las respuestas y la vigilancia permanente del tema de los Derechos Humanos hacia el gobierno que vamos a encabezar, colaborar para que no sólo sean las recomendaciones y las respuestas, sino entrar a un proceso de colaboración para que esta ciudad sea una ciudad de derechos y que además se aterricen realmente los derechos que están planteados en la Constitución de la Ciudad de México. De nuestra parte es, no solamente recibir las recomendaciones, sino colaborar en un proceso”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la CDMX.