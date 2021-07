Sheinbaum revela que fue espiada durante la pasada administración

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el caso Pegasus… Investigación en la que se revela que, en México, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se espió a opositores y periodistas, entre otros personajes públicos.

“El viejo régimen se dedicaba a espiar a todos aquellos que fuéramos de oposición desde hace muchísimos años, pero en particular el último gobierno, a veces con información correcta, otras no necesariamente, pero este caso de espionaje de los teléfonos para poder conocer lo que hacíamos, donde nos movíamos, etcétera, etcétera, es totalmente ilegal y que además pues corresponde a un régimen autoritario”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En videoconferencia, dijo que ella también ha sido objeto de espionaje.

“Yo recuerdo que cuando estaba, cuando estábamos con lo de la encuesta a la Jefatura de Gobierno, se acercó a mí, algunas personas que trabajaban en la administración anterior se acercaron para decirme, de buena voluntad que estaban espiando mi correo electrónico, mi teléfono, que tuviera cuidado y después, cuando llegamos supimos de un edificio, si ustedes se acuerdan, Sterling creo que se llamaba, donde había equipos de espionaje también a la oposición, ya no se encontraron muchas cosas, pero se inició una carpeta de investigación entonces, entonces, habría que preguntarle a la Fiscal”, aseguró.

En otro tema, luego de detectarse que el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral, presuntamente está comercializándose en un portal de internet, la jefa de Gobierno señaló que el INE debe responder por qué salió esa información que debería estar resguardada.

“Pues primero habría que preguntar por qué no está resguardado el padrón, ¿cómo es posible pues que se haga este uso?, el INE ahí pues tiene que decir cómo es posible que haya salido el padrón del Instituto Nacional Electoral, yo creo que ese es el tema central… ellos tienen que responder por qué algo que pues tiene datos personales y que de hecho no se comparte inclusive con instituciones públicas para otros temas pues está en una situación ilegal, porque ellos son los que resguardan el padrón electoral… hay una ley de datos personales evidentemente, entonces no debería de estar circulando de esta manera”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.