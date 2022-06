Sheinbaum retomará actividades presenciales tras contagio de COVID-19

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció que el martes, 21 de junio de 2022, retomará sus actividades presenciales tras das positivo a COVID-19.

A través de un mensaje de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que se encuentra ya casi lista y que hasta hoy sigue a distancia.

El pasado 15 de junio de 2022, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio positivo a COVID-19.

En su cuenta de Twitter, Sheinbaum detalló que se encontraba bien y que seguiría con sus funciones a distancia.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, publicó la jefa de Gobierno.