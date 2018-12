Sheinbaum retira escoltas de SSP a empresarios y funcionarios

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, informó que la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ofrecía – de manera gratuita – el servicio de escoltas a empresarios y funcionarios.

La anterior administración tenía asignados mil 400 policías de la Bancaria e Industrial y de la auxiliar, a funciones de escoltas, pero no cobraba por esos servicios.

Anuncié que cancelamos el apoyo gratuito para escoltas que no cumplían con la normatividad, se trata de mil 400 policías que regresan a su labor preventiva. Si se requiere algún servicio particular de seguridad, existen los servicios de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria. pic.twitter.com/YDZMBw7RHx — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 13, 2018

Claudia Sheinbaum dijo que a partir de su administración se terminaron esos beneficios.

“Estamos retirando escoltas de muchas personas, que por ley no deben tenerla, cerca de mil 400 policías, que deberían estar cubriendo funciones de policía y que se están retirando escoltas de muchos lugares, esto representaba, escoltas que se daban sin ningún costo para quien las tenía, representaría alrededor de 21 millones de pesos al mes […] se acabaron los privilegios y sobre todo no es justo que la ciudadanía no tenga a sus policías en las calles, y que de manera gratuita, estuvieran cuidando a determinadas personas”, detalló.

Dijo que esos policías, en funciones de escoltas privados, eran pagados con los recursos de la Secretaría, y el titular de seguridad pública en funciones determinaba a quien se le daba el servicio que incluía en promedio de 6 a 7 escoltas, pero en algunos casos se destinaban hasta 10 elementos por persona.

Sheinbaum Pardo anunció que próximamente se reunirá con banqueros y empresarios de la ciudad para hablar de los esquemas de su seguridad personal y dijo que si alguien quiere seguridad privada, que paguen por esos servicios.

“Se va a mantener sólo para los lineamientos establecidos, anterior procurador, secretario de seguridad pública, jefes de gobierno, anterior nada más, los que acaban de salir, cómo están los lineamientos, pero la orientación es que todo aquel que quiera, pues, seguridad pública, están los mecanismos para contratar policía bancaria y policía auxiliar”, señaló.

Esos mil 400 policías asignados a funciones de escoltas, regresarán a las calles a cuidar a los ciudadanos, aseguró. Dijo que vehículos oficiales también eran ofrecidos como parte del servicio.

(Con información de Susana López)

tfo