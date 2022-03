Sheinbaum reitera que caso Sandra Cuevas es un asunto judicial, no político

A un día de la audiencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, donde se determinará su situación jurídica, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento del origen de la denuncia, por parte de elementos de seguridad, donde presuntamente hubo un abuso de autoridad hacia ellos.

En entrevista, reiteró que no se trata de un asunto político.

“Es falso, aquí no perseguimos políticamente; tantos años que luchamos contra la persecución política, por supuesto que no y, en todo caso, es un asunto que está, repito, en manos de la justicia… nosotros siempre hemos sido democráticos, siempre hemos estado luchando porque se cumpla la Ley, y también concebimos que la autoridad debe comportarse adecuadamente, entonces, repito, este es un asunto judicial, no es un asunto político”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.