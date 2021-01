Sheinbaum reitera confianza en García Harfuch tras señalamientos en su contra

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su confianza en el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, luego de que una publicación periodística reveló que un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) lo involucró en el caso Ayotzinapa, por presuntamente haber recibido dinero del grupo criminal “Guerreros Unidos” en 2014.

“Eso no quiere decir que haya una investigación al secretario de Seguridad Ciudadana, sino que hay un testigo que está diciendo esto, entonces nosotros hemos trabajado con Omar, ya tiene más de un año trabajando en el Gobierno de la Ciudad, ha hecho un trabajo muy importante para garantizar la seguridad de la ciudadanía y me consta que al contrario, ha trabajado para que desaparezcan los grupos criminales en la ciudad. Y en el caso del trabajo que él ha realizado y por eso es mi confianza es que al revés, desde antes, inclusive de llegar al Gobierno de la Ciudad, ha trabajado en contra de todos los grupos criminales, entonces esta aseveración que dice esta persona y hoy lo mencionó el propio secretario, es falsa. Yo confío en que las investigaciones van a decir que él no tiene absolutamente nada que ver, pero que se hagan las investigaciones”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.